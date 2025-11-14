В России оценили перспективы Пугачевой из-за слов о Дудаеве

Ранее актриса Яна Поплавская выразила мнение о том, что система правосудия демонстрирует предвзятость и отсутствие объективности в отношении российской певицы Аллы Пугачевой, поскольку та до сих пор не получила статус иноагента. По словам Поплавской, даже после того, как певица дала интервью, в котором положительно отозвалась о террористе Дудаеве, статус иноагента ей так и не был присвоен, передает «Царьград».