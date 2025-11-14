Нижегородский минздрав отстранил от работы руководителя кстовской ЦРБ

В министерстве подчеркнули, что готовы оказывать полное содействие следственным органам в рамках проводимой проверки. Если факты нарушений подтвердятся, данные о диспансеризации жителей Кстовского района будут приведены в соответствие с действительностью. Особое внимание в минздраве уделили защите прав граждан на получение профилактической медицинской помощи. В ведомстве заверили, что доступ к подобным услугам будет обеспечен в полном объеме, а любые попытки подорвать доверие к системе здравоохранения не останутся без внимания.