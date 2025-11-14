Поезд между Ташкентом и Казанью будет курсировать раз в неделю: расписание, вагоны и стоимость билетов

Расписание движения.
Поезд из Ташкента в Казань будет отправляться с Центрального вокзала Ташкента по воскресеньям. Первый рейс состоится 21 декабря — отправление в 23:55, а прибытие на Казанский вокзал запланировано на среду, в 13:47.
В обратном направлении — из Казани в Ташкент — поезд отправляется с железнодорожного вокзала Казани по четвергам. Первый отправление — 25 декабря в 10:33, а прибытие на Центральный вокзал Ташкента — в воскресенье, в 04:32.
Поезд состоит из 7 вагонов и рассчитан на 342 пассажира, что позволит обеспечить комфортные условия для поездки между Узбекистаном и Россией.
Стоимость билетов.
Плацкарт: от 2,6 млн до 2,7 млн сумов.
Купе: от 3,8 млн до 4 млн сумов.