Поезд между Ташкентом и Казанью будет курсировать раз в неделю: расписание, вагоны и стоимость билетов

Vaib.uz (Узбекистан. 14 ноября). С декабря этого года пассажирский поезд № 315/316, следующий по маршруту Ташкент — Казань — Ташкент, начнёт курсировать один раз в неделю. Об этом сообщили в «Узбекистон темир йуллари».

Источник: Vaib.Uz

Расписание движения.

Поезд из Ташкента в Казань будет отправляться с Центрального вокзала Ташкента по воскресеньям. Первый рейс состоится 21 декабря — отправление в 23:55, а прибытие на Казанский вокзал запланировано на среду, в 13:47.

В обратном направлении — из Казани в Ташкент — поезд отправляется с железнодорожного вокзала Казани по четвергам. Первый отправление — 25 декабря в 10:33, а прибытие на Центральный вокзал Ташкента — в воскресенье, в 04:32.

Поезд состоит из 7 вагонов и рассчитан на 342 пассажира, что позволит обеспечить комфортные условия для поездки между Узбекистаном и Россией.

Стоимость билетов.

Плацкарт: от 2,6 млн до 2,7 млн сумов.

Купе: от 3,8 млн до 4 млн сумов.