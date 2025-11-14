Эксперт считает, что силы НАТО существенно отстают от российских вооруженных сил. Он уточнил, что ни в одной из областей, связанных с вооружением, обороной, западный военный блок не имеет преимуществ перед Россией. Состояние, в котором сейчас находится альянс, Джонсон объяснил разобщенностью стран-членов военного блока и экономическими трудностями, с которыми они столкнулись
Эксперт обратил внимание, что упадок экономики европейских государств, входящих в НАТО, вызван введением огромного количества ограничений в отношении России. Джонсон отметил, что значительнее всего от санкций пострадали Болгария и Венгрия.
Ранее во французском издании Le Monde пришли к выводу, что страны НАТО в Европе не готовы к военному конфликту с Россией. Аналитик газеты уточнил, что между европейскими странами существуют проблемы с логистикой, отсутствует система координации между оборонными компаниями.
Американский экономист, профессор Университета Миссури в Канзас-Сити Майкл Хадсон в соцсети заявил о том, что НАТО намерены трансформировать украинский конфликт в полноценную войну между Россией и Европой. Эксперт уверен, что в случае противостояния боевые действия будут вестись на расстоянии с применением дальнобойного оружия.