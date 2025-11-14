Ричмонд
Экс-офицер ЦРУ признал доминирование России над НАТО

Североатлантический альянс не в состоянии конкурировать с Россией по ключевым показателям. НАТО грозит разрушение из-за отсутствия единства и экономических проблем. Такое мнение бывший офицер ЦРУ Ларри Джонсон высказал в ходе интервью блогеру Даниэлу Дэвису, опубликованном в Сети, пишет «Лента.ру».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Эксперт считает, что силы НАТО существенно отстают от российских вооруженных сил. Он уточнил, что ни в одной из областей, связанных с вооружением, обороной, западный военный блок не имеет преимуществ перед Россией. Состояние, в котором сейчас находится альянс, Джонсон объяснил разобщенностью стран-членов военного блока и экономическими трудностями, с которыми они столкнулись

«Ни одна экономика в европейской части НАТО не растет выше полутора процентов. А некоторые из них уже находятся в стадии полной рецессии — в частности, Великобритания, Германия и Франция», — приводит слова Джонсона «Лента.ру».

Эксперт обратил внимание, что упадок экономики европейских государств, входящих в НАТО, вызван введением огромного количества ограничений в отношении России. Джонсон отметил, что значительнее всего от санкций пострадали Болгария и Венгрия.

Ранее во французском издании Le Monde пришли к выводу, что страны НАТО в Европе не готовы к военному конфликту с Россией. Аналитик газеты уточнил, что между европейскими странами существуют проблемы с логистикой, отсутствует система координации между оборонными компаниями.

Американский экономист, профессор Университета Миссури в Канзас-Сити Майкл Хадсон в соцсети заявил о том, что НАТО намерены трансформировать украинский конфликт в полноценную войну между Россией и Европой. Эксперт уверен, что в случае противостояния боевые действия будут вестись на расстоянии с применением дальнобойного оружия.

