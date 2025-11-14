Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске изъяли контрафактные товары на 600 тысяч рублей

У продавца не оказалось документов, подтверждающих право на использование товарных знаков.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

После проверки правоохранителей в одном из магазинов Иркутска изъяли контрафактную продукцию. С товаров незаконно сняли защиту и нанесли чужие товарные знаки известных брендов. Как сообщили КП-Иркутск в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, общая стоимость изъятых изделий превысила 600 тысяч рублей.

— У продавца не оказалось документов, подтверждающих право на использование этих товарных знаков, — уточнили в пресс-службе ведомства.

По постановлению прокурора индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности с конфискацией всей незаконной продукции.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что дом в Ангарске, пострадавший от хлопка газа, не признали аварийным. Обследование показало, что обнаруженные повреждения подлежат ремонту, и после восстановительных работ дом можно будет эксплуатировать дальше.