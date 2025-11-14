В Иркутске изъяли контрафактные товары на 600 тысяч рублей

Ранее КП-Иркутск сообщала, что дом в Ангарске, пострадавший от хлопка газа, не признали аварийным. Обследование показало, что обнаруженные повреждения подлежат ремонту, и после восстановительных работ дом можно будет эксплуатировать дальше.