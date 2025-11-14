Одна из лучших арен в Европе: каким увидят цирк после реконструкции екатеринбуржцы. Фото

Последний раз цирк принимал зрителей 15 января 2023 года, после чего его закрыли на реконструкцию. Два года назад стоимость проекта оценивали в 2,4 млрд рублей. Изначально говорилось, что работы завершат до 2025 года, но затем сроки сдвинулись еще на год. По плану посетители смогут побывать в обновленном цирке уже в 2027 году. Два года назад стоимость проекта оценивали в 2,4 млрд рублей.