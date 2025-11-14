Новый заказ избавит Уралвагонзавод от необходимости четырехдневной недели

На предприятии заявили, что по-прежнему нуждаются в кадрах и делают все, чтобы сохранить людей.
На Уралвагонзаводе могут не ввести четырехдневную рабочую неделю, новость о которой вызвала большой резонанс. Завод получил большой заказ, а это значит, что начнется активное производство и будут нужны рабочие руки. Подробности URA.RU раскрыли на самом УВЗ.
Четырехдневная неделя.
Людей не будут сокращать, им предложат другую работу.
«У нас никто не вводит четырехдневку, обсуждалась лишь возможность перехода на такой график с 15 декабря. Трудовой кодекс требует ознакомления сотрудника об изменении условий труда за два месяца. И на УВЗ всего лишь предупреждали, что такое возможно, поскольку снизился спрос на гражданскую продукцию», — объяснил представитель завода.
Он добавил, что вероятнее всего этот переход не состоится: завод получил заказ на производство железнодорожной продукции. А это значит, что будет много работы и понадобится много рабочих рук.
Отмена надбавок.
Новый заказ на ЖД-продукцию может внести коррективы в планы.
Объяснили на предприятии и информацию про уменьшение оплаты труда. Поскольку в прошлом году и в первом полугодии 2025-го завод имел невероятную загрузку по производству гражданской продукции, на предприятии был введен стимулирующий коэффициент. «Людям пришлось работать больше и интенсивней, соответственно, была введена надбавка. Но рынок впал в стагнацию, и пока большого спроса на гражданскую продукцию нет. Соответственно, нет и прежней прибыли. И логично, что завод стимулирующий коэффициент отменил. Но это не уменьшение зарплаты», — подчеркнул собеседник.
Сокращение людей.
То, что в СМИ назвали сокращением, на самом заводе называют оптимизацией административно-управленческих расходов. Представители УВЗ объяснили, почему такой термин уместней.
«Оптимизация не подразумевает стопроцентного увольнения людей. Сотрудникам будет предложено перейти на другую работу — в том числе с переобучением за счет предприятия. УВЗ по-прежнему нуждается в людях, и прежде чем с кем-то проститься, ему будет предложен другой вариант. Если человек не согласится, то получит все причитающие ему выплаты. Мы понимаем, что режим ожидания заказов закончится, и не хотим терять высококвалифицированные кадры. Людей могут перекинуть на другую работу, в которой есть потребность. Оптимизация — не сокращение», — отметил представитель УВЗ.
О том, что часть сотрудников будет переведена на четырехдневную рабочую неделю, УВЗ объявил в октябре. А в ноябре появилась новость и о частичном сокращении кадров. Официально это объяснили падением спроса на гражданскую продукцию. При этом на предприятии подчеркнули, что работа над выполнением гособоронзаказов продолжится.