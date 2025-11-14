Новый заказ избавит Уралвагонзавод от необходимости четырехдневной недели

«Оптимизация не подразумевает стопроцентного увольнения людей. Сотрудникам будет предложено перейти на другую работу — в том числе с переобучением за счет предприятия. УВЗ по-прежнему нуждается в людях, и прежде чем с кем-то проститься, ему будет предложен другой вариант. Если человек не согласится, то получит все причитающие ему выплаты. Мы понимаем, что режим ожидания заказов закончится, и не хотим терять высококвалифицированные кадры. Людей могут перекинуть на другую работу, в которой есть потребность. Оптимизация — не сокращение», — отметил представитель УВЗ.