В прокат вышел фильм «Иллюзия обмана 3»

Кто в этом виноват? Когда итоговый список сценаристов за десять лет раздувает до четырех фамилий (ни одна из них не принадлежит автору первых частей Эду Соломону), расследование обычно длится не очень долго. Текст, пропущенный через мясорубку производственного ада, вряд ли подчинится даже высококлассному постановщику, а «Иллюзия обмана» выдающейся режиссурой никогда не отличалась. Впрочем, и слабой ее было не назвать. Первую (лучшую) часть снимал бессоновский соратник по «Перевозчикам» Луи Летерье, вторую — где-то между «Шагами вперед» и «Безумно богатыми азиатами» — делал Джон М. Чу, сейчас экранизировавший мюзикл «Злая». Триквел поручили Рубену Флейшеру, который после дебютного «Zомбилэнда» пускай и растерял слегка доверие (в частности, кинокомиксом «Веном» и киноадаптацией игры Uncharted), все-таки по-прежнему смахивает на человека компетентного. Но он, конечно, не волшебник.