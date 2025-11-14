Трутнев: проекты с дружественными странами будут реализовывать на Шпицбергене

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Международный научно-образовательный центр, который намерены создать на архипелаге Шпицберген, будет реализовывать научные и образовательные проекты с дружественными странами. Об этом сообщила пресс-служба вице-премьера — полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.
«Мы должны думать о будущем, даже если кто-то из наших зарубежных коллег об этом забудет. Поэтому нам надо продолжать работу по изучению вечной мерзлоты, атмосферы, гидросферы, арктической зоны. Для решения этой задачи на архипелаге будет создан новый международный научно-образовательный центр. На его базе будет проводиться реализация совместных арктических научных и образовательных проектов с иностранными, прежде всего дружественными, государствами», — сказал Трутнев.
Он отметил, что Россия остается открытой для международного сотрудничества.
«Несмотря на ограничения со стороны ряда стран, заморозку совместных проектов, реализовывавшихся в том числе в рамках Арктического совета, Россия остается открытой для международного сотрудничества. Это касается и науки. От Арктики во многом зависит климатическая стабильность всего мира», — сказал вице-премьер.
Ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщал, что международный научно-образовательный центр с участием ученых из дружественных стран намерены создать на Шпицбергене.
Россия ведет экономическую деятельность на Шпицбергене более 90 лет. В 1931 году был основан государственный трест «Арктикуголь», который добывает 120 тыс. тонн угля в год. Компания владеет на Шпицбергене территорией в 251 кв. км.