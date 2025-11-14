Трутнев: проекты с дружественными странами будут реализовывать на Шпицбергене

«Мы должны думать о будущем, даже если кто-то из наших зарубежных коллег об этом забудет. Поэтому нам надо продолжать работу по изучению вечной мерзлоты, атмосферы, гидросферы, арктической зоны. Для решения этой задачи на архипелаге будет создан новый международный научно-образовательный центр. На его базе будет проводиться реализация совместных арктических научных и образовательных проектов с иностранными, прежде всего дружественными, государствами», — сказал Трутнев.