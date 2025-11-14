В Иркутске с 98-летием поздравили ветерана ВОВ Степана Федорова

В Иркутске с 98-летием поздравили ветерана Великой Отечественной войны Степана Федорова. Как рассказали КП-Иркутск в пресс-служба Законодательного собрания региона, Степан Павлович, несмотря на свой возраст, он каждый день гуляет во дворе и делится с родными историями из своей юности и фронтовых лет.
— Ветераны Великой Отечественной войны — кладезь мудрости и воспоминаний. Когда они уйдут, нам останутся только книги и кинофильмы о том тяжёлом времени, но они не смогут передать того, что чувствовали люди, как они жили. Поэтому важно чаще видеться с нашими Героями, — поделился эмоциями участник специальной военной операции Даниил Литвинов.
Степан Фёдоров родился в Боханском районе. Он был одним из семи детей в семье. Двое его братьев сражались на фронтах Великой Отечественной войны. В 1941 году Степану исполнилось всего 13 лет, и он, будучи единственным трактористом в своей деревне, трудился в тылу.
В 1945 году, в ходе советско-японской войны, ветеран проявил себя в бою, ликвидировав японского снайпера. Этот подвиг был отмечен орденом Отечественной войны I степени.