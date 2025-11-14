В Иркутске с 98-летием поздравили ветерана ВОВ Степана Федорова

— Ветераны Великой Отечественной войны — кладезь мудрости и воспоминаний. Когда они уйдут, нам останутся только книги и кинофильмы о том тяжёлом времени, но они не смогут передать того, что чувствовали люди, как они жили. Поэтому важно чаще видеться с нашими Героями, — поделился эмоциями участник специальной военной операции Даниил Литвинов.