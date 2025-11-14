Казимир, Кефирка и Халва: Как россияне называют своих домашних питомцев

«Спецпроект Перекличка по кличкам был создан, чтобы объединить владельцев домашних животных и показать, как много в России любящих хозяев. Даже по одной фотографии и кличке было видно характер питомца — пользователи делились не просто снимками, а маленькими историями, которые считывались в эмоциях и образах любимцев. Для нас это способ собрать вокруг Облака Mail живое, настоящее сообщество и показать, что сервис — про людей и их тёплые воспоминания», — говорит руководитель направления маркетинга Кирилл Набиев.