Казимир, Кефирка и Халва: Как россияне называют своих домашних питомцев

Mail составил список самых популярных/необычных кличек для домашних животных в России. Этот список был создан благодаря специальному проекту «Перекличка по кличкам». Люди делились фотографиями своих питомцев и заполняли карточки, где указывали их имена, породу и возраст. Всего 29 тыс. человек заполнили 37 тыс. карточек.
Больше всего карточек (53%) прислали владельцы кошек. На втором месте по количеству — собаки (43%). Остальные карточки были про других животных: попугаев, морских свинок, лошадей, ящериц, белок, ежей, коз и даже улиток.
Самые популярные имена для кошек — Муся, Симба, Буся, Барсик и Бусинка. Для собак часто выбирают имена Ева, Арчи, Луна, Джек и Боня. Люди также придумывали необычные имена, такие как Синнабон, Казимир, Кесадилья, Кефирка, Изюмчик, Царь, Халва, Тайга и Слива.
«Спецпроект Перекличка по кличкам был создан, чтобы объединить владельцев домашних животных и показать, как много в России любящих хозяев. Даже по одной фотографии и кличке было видно характер питомца — пользователи делились не просто снимками, а маленькими историями, которые считывались в эмоциях и образах любимцев. Для нас это способ собрать вокруг Облака Mail живое, настоящее сообщество и показать, что сервис — про людей и их тёплые воспоминания», — говорит руководитель направления маркетинга Кирилл Набиев.
Обычно у одного человека живёт 1−2 питомца, но некоторые участники рассказали о целых «домашних зоопарках».