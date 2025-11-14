Синоптик рассказал, какая погода ждет пермяков в выходные

«Несмотря на то что центр циклона расположится над побережьем Баренцева моря, на Урал поступит новая порция теплого воздуха. Ожидается увеличение облачности. Прогнозируемая температура воздуха в ночное время составит от −2 до +3 градусов, в дневное — от −1 до +4 градусов. В большинстве районов края ожидаются дожди, а в восточных районах — переохлажденный дождь. Скорость юго-западного ветра составит 5−10 м/с с возможными порывами до 15 м/с», — рассказал специалист экологического консалтингового центра кафедры «Охрана окружающей среды» ПНИПУ Максим Симакин.