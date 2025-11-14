Ричмонд
В Омске лекарства подорожали на десятки процентов

Стоимость «Корвалол» увеличилась на 32,48%

Источник: Комсомольская правда

По данным сервиса «Ай Мониторинг», сентябрь 2025 года принес омичам значительное подорожание ряда важных лекарств. Стоимость некоторых из них увеличилась на десятки процентов по сравнению с аналогичным периодом 2024-го.

Сильнее всего выросла цена на «Корвалол» — на 32,48%. Заметно подорожали «Сульфат магния» и «Активированный уголь» — на 20,94% и 19,94% соответственно. При этом доступные цены сохранили «Ацетилсалициловая кислота», «Дротаверин» и «Амброксол». В Омске эти лекарства остаются одними из самых дешевых в СФО.

Ранее "мы сообщили, что в регионе пресекли ввоз четырех тонн гранатов с опасным вредителем — червецом комстока.