В Омске лекарства подорожали на десятки процентов

По данным сервиса «Ай Мониторинг», сентябрь 2025 года принес омичам значительное подорожание ряда важных лекарств. Стоимость некоторых из них увеличилась на десятки процентов по сравнению с аналогичным периодом 2024-го.
Сильнее всего выросла цена на «Корвалол» — на 32,48%. Заметно подорожали «Сульфат магния» и «Активированный уголь» — на 20,94% и 19,94% соответственно. При этом доступные цены сохранили «Ацетилсалициловая кислота», «Дротаверин» и «Амброксол». В Омске эти лекарства остаются одними из самых дешевых в СФО.
Ранее "мы сообщили, что в регионе пресекли ввоз четырех тонн гранатов с опасным вредителем — червецом комстока.