В Омске лекарства подорожали на десятки процентов

Сильнее всего выросла цена на «Корвалол» — на 32,48%. Заметно подорожали «Сульфат магния» и «Активированный уголь» — на 20,94% и 19,94% соответственно. При этом доступные цены сохранили «Ацетилсалициловая кислота», «Дротаверин» и «Амброксол». В Омске эти лекарства остаются одними из самых дешевых в СФО.