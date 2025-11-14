Чибис указал на возможности научного центра на Шпицбергене

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Международный научно-образовательный центр, который намерены создать на архипелаге Шпицберген, открывает новые перспективы для взаимодействия и объединения усилий. Об этом сообщила пресс-служба вице-премьера — полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева со ссылкой на председателя комиссии Госсовета по направлению «Северный морской путь и Арктика», губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.
«Мурманская область — форпост России в Арктике, и мы полностью поддерживаем инициативу по созданию международного научно-образовательного центра на Шпицбергене. Создание центра открывает новые перспективы для взаимодействия и объединения усилий в этой сфере. Мы окажем всю необходимую поддержку, чтобы центр успешно работал, и обеспечим сотрудничество с нашим Мурманским арктическим университетом», — сказал Чибис по итогам заседания Правительственной комиссии по обеспечению российского присутствия на архипелаге Шпицберген.
Чибис отметил, что в Мурманской области сформирована прочная научная база — Кольский научный центр РАН, Мурманский морской биологический институт и другие ведущие учреждения, опыт которых может быть полезен при реализации проекта.
«Кроме того, на базе Мурманского арктического университета создается кампус мирового уровня, ориентированный на подготовку кадров для работы в Арктике и на Северном морском пути», — добавил он.
Концепция международного создания научно-образовательного центра на архипелаге Шпицберген была вынесена на рассмотрение заседания Правительственной комиссии по обеспечению российского присутствия на архипелаге Шпицберген. Концепция была разработана в соответствии с поручением Трутнева.
Ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщал, что международный научно-образовательный центр с участием ученых из дружественных стран намерены создать на Шпицбергене.
Россия ведет экономическую деятельность на Шпицбергене более 90 лет. В 1931 году был основан государственный трест «Арктикуголь», который добывает 120 тыс. тонн угля в год. Компания владеет на Шпицбергене территорией в 251 кв. км.