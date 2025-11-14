Чибис указал на возможности научного центра на Шпицбергене

«Мурманская область — форпост России в Арктике, и мы полностью поддерживаем инициативу по созданию международного научно-образовательного центра на Шпицбергене. Создание центра открывает новые перспективы для взаимодействия и объединения усилий в этой сфере. Мы окажем всю необходимую поддержку, чтобы центр успешно работал, и обеспечим сотрудничество с нашим Мурманским арктическим университетом», — сказал Чибис по итогам заседания Правительственной комиссии по обеспечению российского присутствия на архипелаге Шпицберген.