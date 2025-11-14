Ричмонд
Уровень доверия россиян к Путину составляет 77%

Уровень доверия россиян к президенту РФ Владимиру Путину составляет 77%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Большинство опрошенных считают, что Путин хорошо выполняет свои обязанности.

«О доверии Владимиру Путину заявили 77% россиян (без изменений за неделю)», — говорится в сообщении службы. Фонд провел опрос среди 1,5 тысячи россиян с 7 по 9 ноября. Большинство опрошенных (76%) считают, что Владимир Путин хорошо выполняет свои обязанности на посту главы государства. Однако этот показатель немного снизился — на 2 процентных пункта.

В ходе опроса также были получены данные об отношении россиян к работе правительства. Положительную оценку работе кабинета министров дали 52% участников опроса. Этот показатель вырос на 2 процентных пункта. Что касается оценки работы главы кабинета министров Михаила Мишустина, то 54% опрошенных считают, что он работает хорошо.

Опрос также позволил получить данные о уровне поддержки политических партий в России. Результаты следующие:

«Единая Россия» — 40% (снижение на 3 процентных пункта);ЛДПР — 10% (рост на 2 процентных пункта); КПРФ — 8% (без изменений); «Справедливая Россия» — 3% (без изменений); «Новые люди» — 3% (снижение на 1 процентный пункт).

Михаил Мишустин: биография, семья, карьера Председателя Правительства Российской Федерации
Михаил Мишустин — российский государственный деятель и экономист, который с января 2020 года занимает пост премьер-министра России. В прошлом — успешный руководитель Федеральной налоговой службы. Известен как реформатор, внедривший цифровизацию налоговой системы. Собрали главное из его биографии.
