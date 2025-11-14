Уровень доверия россиян к Путину составляет 77%

«О доверии Владимиру Путину заявили 77% россиян (без изменений за неделю)», — говорится в сообщении службы. Фонд провел опрос среди 1,5 тысячи россиян с 7 по 9 ноября. Большинство опрошенных (76%) считают, что Владимир Путин хорошо выполняет свои обязанности на посту главы государства. Однако этот показатель немного снизился — на 2 процентных пункта.