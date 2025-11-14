Волгоградцам объяснили, как зависят суммы в платежках от погоды на улице

При похолодании операторы включают дополнительные газовые горелки в котлах и повышают температуру «уходящего» в сеть теплоносителя. Значит, чем холоднее на улице, тем больше расход газа, а для прогрева домов требуется более высокая температура теплоносителя. Соответственно, плата за отопление будет выше. Но это касается только тех домов, где установлены приборы учета — там жильцы оплачивают объем теплоносителя, который прошел через счетчик. А вот если его внутри дома нет, размер оплаты будет одинаковым и в теплом октябре, и в холодном феврале, — пояснили в ресурсоснабжающей организации.