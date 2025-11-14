Овчинский: в Марфине реорганизуют участок по проекту КРТ

Ранее пресс-служба Департамента градостроительной политики сообщала, что в Красносельском и Басманном районах начнется реорганизация четырех участков общей площадью почти три гектара в рамках проекта КРТ. На трех из них, находящихся на Русаковской и Леснорядской улицах и в Посланниковом переулке, будет построено более 82,8 тысячи квадратных метров жилой недвижимости для реализации программы реновации. Участок на Леснорядской улице будет зарезервирован для городских нужд.