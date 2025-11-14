Овчинский: в Марфине реорганизуют участок по проекту КРТ

Городские власти одобрили проект комплексного развития территорий (КРТ) в районе Марфино, расположенном в Северо-Восточном административном округе Москвы. О принятии соответствующего постановления сообщил Владислав Овчинский, министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства.
Проект предполагает реорганизацию участка площадью 1,03 гектара, который в настоящее время используется неэффективно.
«На нем построят около 35 тысяч квадратных метров недвижимости. Большую часть составит площадь жилого комплекса, который возведут для реализации программы реновации. Общая площадь квартир там составит около 20 тысяч квадратных метров. Это позволит обеспечить новым жильем примерно 700 горожан. В нежилой части комплекса организуют встроенно-пристроенные помещения площадью 4,1 тысячи “квадратов” для городских нужд», — цитирует слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики столицы.
Участок для редевелопмента находится по адресу: улица Большая Марфинская, владение 4. В шаговой доступности расположены станция метро «Фонвизинская», а также образовательные учреждения, поликлиники и магазины.
Ранее пресс-служба Департамента градостроительной политики сообщала, что в Красносельском и Басманном районах начнется реорганизация четырех участков общей площадью почти три гектара в рамках проекта КРТ. На трех из них, находящихся на Русаковской и Леснорядской улицах и в Посланниковом переулке, будет построено более 82,8 тысячи квадратных метров жилой недвижимости для реализации программы реновации. Участок на Леснорядской улице будет зарезервирован для городских нужд.
В рамках программы комплексного развития территорий в бывших промышленных зонах и на неэффективно используемых участках создаются современные городские пространства, которые гармонично вписываются в общую инфраструктуру города. В настоящее время в Москве находится на разных стадиях проработки и реализации 336 проектов КРТ общей площадью более 4,2 тысячи гектаров, что осуществляется по поручению мэра столицы Сергея Собянина.