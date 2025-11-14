Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские операторы БПЛА уничтожили танк Т-80 ВСУ под Константиновкой

Танк был обнаружен в ходе воздушной разведки и патрулирования.

Источник: Аргументы и факты

Подразделения, управляющие беспилотными аппаратами группировки «Юг», ликвидировали вражеский танк Т-80 в окрестностях Константиновки в процессе разведывательных и наблюдательных полетов.

«Операторы ударных беспилотников выявили тщательно замаскированный танк Т-80 вооруженных сил Украины. После нанесения точного удара танк был уничтожен», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли удары по аэродрому ВСУ и складам в Кировоградской области.

Также ранее стало известно, что армия России поразила объекты ТЭК и транспортной инфраструктуры ВСУ.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше