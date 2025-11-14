Подразделения, управляющие беспилотными аппаратами группировки «Юг», ликвидировали вражеский танк Т-80 в окрестностях Константиновки в процессе разведывательных и наблюдательных полетов.
«Операторы ударных беспилотников выявили тщательно замаскированный танк Т-80 вооруженных сил Украины. После нанесения точного удара танк был уничтожен», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что российские войска нанесли удары по аэродрому ВСУ и складам в Кировоградской области.
Также ранее стало известно, что армия России поразила объекты ТЭК и транспортной инфраструктуры ВСУ.
