Миниформации Беларуси прокомментировало новые правила YouTube

Министерство информации Беларуси сообщило об ужесточении правил пользования YouTube.
В частности, на популярном видеохостинге и соцсети вводят возрастные ограничения для игрового контента, в котором есть насилие и азартные игры.
— Новые меры видеохостинга вводятся в целях ограждения несовершеннолетних от потенциально опасного контента, — прокомментировали в Мининформации.
Новые ужесточенные правила станут действовать на YouTube c 17 ноября по всему миру. Они будут касаться пользователей младше 18-летнего возраста, а также неавторизованных аккаунтов.
— Возраст пользователей будет подтверждаться по данным аккаунта, с которого был выполнен вход, — уточнили в министерстве.
