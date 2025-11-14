Ричмонд
Миниформации Беларуси прокомментировало новые правила YouTube

Миниформации Беларуси сказало о новых жестких правилах на YouTube.

Источник: Комсомольская правда

Министерство информации Беларуси сообщило об ужесточении правил пользования YouTube.

В частности, на популярном видеохостинге и соцсети вводят возрастные ограничения для игрового контента, в котором есть насилие и азартные игры.

— Новые меры видеохостинга вводятся в целях ограждения несовершеннолетних от потенциально опасного контента, — прокомментировали в Мининформации.

Новые ужесточенные правила станут действовать на YouTube c 17 ноября по всему миру. Они будут касаться пользователей младше 18-летнего возраста, а также неавторизованных аккаунтов.

— Возраст пользователей будет подтверждаться по данным аккаунта, с которого был выполнен вход, — уточнили в министерстве.

Тем временем новое подчиненное правительству агентство появилось в Беларуси.

А еще мы писали, что МВД и СК будут «замораживать» платежи белорусов на 10 суток.

Еще появился законопроект, согласно которому Польша откроет два погранпункта на границе с Беларусью 17 ноября.