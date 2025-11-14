Серийный убийца Исупов из «Белого лебедя» просится на свободу после паралича

История Исупова примечательна тем, что человек, работавший старшим оперуполномоченным в ОВД Чайковского, начал свою серийную преступную деятельность спустя шесть лет после увольнения. На его счету — восемь жертв, убитых ради наживы в Пермском крае и Удмуртии. Самое известное преступление — расстрел семьи (мужа, жены и их 9-летней дочери) в ночь на 7 июня 2000 года. Уже тогда, слушая свой приговор, он сидел в кресле, поскольку к моменту суда перенес два инсульта, а третий случился уже в стенах следственного изолятора.