В России появился новый список признаков мошеннических операций с деньгами: как это будут отслеживать

Перевод денежных средств физическому лицу, которое числится в базе данных Банка России «О случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента»;Осуществление перевода с применением устройств, фигурирующих в упомянутой базе данных Банка России;Обнаружение банком операции, которая не характерна для клиента (например, необычные сумма, периодичность, время или место проведения операции);Переводы на счета, которые, по оценке антифрод-систем банков, использовались для мошеннических операций, даже если клиент не заявлял о факте обмана;Наличие информации от сторонних организаций, указывающей на мошеннический характер операции (например, данные от операторов связи);Информация о возбужденном уголовном деле в отношении получателя денежных средств, полученная по различным каналам, а не только через систему информационного обмена с правоохранительными органами на платформе ФинЦЕРТ Банка России.