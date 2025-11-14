В России хотят создать реестр холостяков

«Надо повышать демографию. Все пути, ведущие к этому, вплоть до законов и реестров холостяков, должны оцениваться положительно. Это нужно приветствовать, если строгая фильтрация не нанесет ущерба и если это будет добровольно», — приводит слова Мирошниченко «Абзац». Общественный деятель считает, что реализацией подобной инициативы должны заниматься специалисты семейного права. Также Мирошниченко добавил, что к числу других возможных мер для улучшения демографии может относиться повышение выплат за рождение ребенка.