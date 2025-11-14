Ричмонд
В ЯНАО провели апгрейд интернета между двумя городами

Модернизация магистральной линии связи завершилась между Салехардом и Лабытнанги в ЯНАО. Длина линии составила семь км, над проектом работала команда из 14 человек.

Теперь скорость доступа в интернет может достигать 500 мегабит в секунду.

Длина линии составляет семь километров.

«После апгрейда линии, которая пока работает в тестовом режиме, скорость доступа в интернет в Лабытнанги и поселке Харп увеличилась в 3,5 раза и может достигать 500 мегабит в секунду», — сообщили агентству URA.RU в «Ростелекоме». Жители смогут пользоваться не только быстрым интернетом, но и другими сервисами компании.

Заместитель главы администрации Лабытнанги Людмила Пищугина отметила, что модернизация линии дала жителям новые цифровые возможности. А директор Ямало-Ненецкого филиала «Ростелекома» Дмитрий Щелгачев подчеркнул, что оптический интернет будет работать даже в условиях экстремально низких температур.

Ранее в Лабытнанги и поселке Харп специалисты еще одной компании — «МТС» модернизировали сеть мобильной связи. Решение принималось с учетом роста туристического потока в арктические регионы.