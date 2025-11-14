В ЯНАО провели апгрейд интернета между двумя городами

«После апгрейда линии, которая пока работает в тестовом режиме, скорость доступа в интернет в Лабытнанги и поселке Харп увеличилась в 3,5 раза и может достигать 500 мегабит в секунду», — сообщили агентству URA.RU в «Ростелекоме». Жители смогут пользоваться не только быстрым интернетом, но и другими сервисами компании.