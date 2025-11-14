Суд обязал Ксению Собчак выплатить долг по четвёртому иску Фонда капремонта

Ранее раскрылись детали долгов Ксении Собчак за капремонт. Отмечается, что судебный участок № 205 в Крылатском получил иски о взыскании задолженности за период с января 2023 по сентябрь 2025 года. По каждому из трёх объектов сумма долга составила более 5700 рублей.