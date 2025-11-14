Работодатель оштрафован: в омской области восстановили трудовые права уборщицы

Прокуратура Нововаршавского района Омской области восстановила трудовые права местной жительницы. 57-летняя женщина работала уборщицей в магазине ИП без официального подписания договора. Об этом в ведомстве рассказали 14 ноября.
Прокурор внес предпринимателю представление об устранении нарушений. Бизнесмена также привлекли к административной ответственности по части 4 статьи 5.27 КоАП Российской Федерации — мужчину оштрафовали за уклонение от оформления трудового договора.
Дополнительно надзорное ведомство подало в суд иск для установления факта трудовых отношений. Предпринимателя обязали уплатить страховые взносы, сформировать информацию о деятельности и стаже работницы и направить сведения в Фонд социального и пенсионного страхования.
