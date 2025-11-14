В подмосковном поселке Малаховка открыли стадион «Труд»

Открытие стадиона «Труд» состоялось в поселке Малаховка Московской области после масштабной реконструкции, которую провели при поддержке госпрограммы «Спорт России». Об этом сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
«Важное событие для Малаховки — стадион “Труд” открыт после реконструкции. Специалисты полностью обновили футбольное поле, трибуны, смонтировали современное освещение, установили площадку для выполнения нормативов ГТО и теплые раздевалки», — сказал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.
Кроме того, впервые на стадионе появились беговые дорожки с резиновым покрытием. На хоккейной коробке смонтировали баскетбольные кольца и волейбольную сетку.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.