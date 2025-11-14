Жителям Москвы рассказали о погоде в субботу

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Почти треть месячной нормы осадков выпадет в Москве в субботу, ожидается морозец и гололедица, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Ранее в столичном департаменте транспорта москвичам порекомендовали выезжать на выходных только на зимней резине.
«Треть месячной нормы осадков выпадет в Москве в субботу. Высота снежного покрова составит 3−4 сантиметра. Образуется гололедица толщиной до 7−12 миллиметров, ударят морозцы до минус 3 — минус 8 градусов», — рассказал Тишковец.
Синоптик пояснил, что в Москве за предстоящие сутки выпадет до 15 миллиметров осадков, или почти треть месячной нормы.
«Небольшой дождь при температуре плюс 6 заморосит вечером в теплом секторе циклона, а с наступлением субботы, при прохождении холодного фронта, перейдет в интенсивный ливень, который с 3−4 часов ночи при температуре воздуха плюс 2 градуса станет переходить в заряды мокрого снега и снега», — добавил Тишковец.
Он подчеркнул, что во второй половине ночи московская земля «побелеет», к 9 часам утра, когда столбик термометра опустится до нуля, появится неустойчивый снежный покров высотой от 1 до 3 сантиметров, а к полудню он достигнет почти 4 сантиметров.
«Днем в городе не выше плюс 2, порывы ветра до 11 метров в секунду, из-за чего в ощущениях будет казаться, что на улице минус 3 градуса. К вечеру осадки прекратятся, и с наступлением сумерек облака рассеются, и после 20.00 ожидаются заморозки до минус 1, на дорогах появится гололедица», — подчеркнул он.
Специалист уточнил, что в воскресенье инициативу в атмосфере перехватит антициклон, ночью будет малооблачно, в столице ударят морозцы до минус 3 — минус 5, в Подмосковье до минус 3 — минус 8, днем не выше 0.
«Лёд тронулся, зимний процесс запущен, и белые мухи, которые в субботу закружат в небе столицы, станут предвестником смены сезонов», — заключил Тишковец.