Смотрим, как устанавливают главную городскую елку в Хабаровске

Новая новогодняя красавица сменит прежнюю живую елку, служившую городу 15 лет. Монтаж символа сказочного праздника начали 13 ноября — на две недели раньше обычного. Вскоре к ней присоединится ледовый городок и другие праздничные инсталляции.
Традиционно примерно 25 декабря главная площадь Хабаровска превратится в волшебный мир, где каждый сможет ощутить неповторимую атмосферу новогоднего торжества. Для жителей и гостей города готовят настоящую зимнюю сказку с мерцающими огнями, сверкающими украшениями и предвкушением праздника.