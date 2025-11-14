Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Смотрим, как устанавливают главную городскую елку в Хабаровске

Чуть более месяца осталось до Нового 2026 года. Улицы озаряются праздничной иллюминацией, а на площади Ленина уже устанавливают 20-метровую искусственную ель — современную коническую конструкцию.

27

Новая новогодняя красавица сменит прежнюю живую елку, служившую городу 15 лет. Монтаж символа сказочного праздника начали 13 ноября — на две недели раньше обычного. Вскоре к ней присоединится ледовый городок и другие праздничные инсталляции.

Традиционно примерно 25 декабря главная площадь Хабаровска превратится в волшебный мир, где каждый сможет ощутить неповторимую атмосферу новогоднего торжества. Для жителей и гостей города готовят настоящую зимнюю сказку с мерцающими огнями, сверкающими украшениями и предвкушением праздника.