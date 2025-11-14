Смотрим, как устанавливают главную городскую елку в Хабаровске

Новая новогодняя красавица сменит прежнюю живую елку, служившую городу 15 лет. Монтаж символа сказочного праздника начали 13 ноября — на две недели раньше обычного. Вскоре к ней присоединится ледовый городок и другие праздничные инсталляции.