Сибиряков предупредили о конфискации автомобилей за срубленные елки

Поиск «новогодней красавицы» может обернуться крупным штрафом с конфискацией автомобиля.

Источник: Freepik

Сибиряков предупредили о конфискации автомобилей при незаконной заготовке новогодних елей. Об этом сообщает издание vse42.ru со ссылкой на министерство лесного косплекса и охотничьего хозяйства Кузбасса.

В Таштаголе (Кемеровская область) сотрудники лесничества совместно с правоохранителями провели рейд по охране хвойных насаждений. Нарушителей не выявили, однако власти предупредили о серьезных штрафах за незаконную рубку.

В министерстве отметили, что в ноябре-декабре ущерб от незаконной рубки лесных насаждений рассчитывают с повышенным коэффициентом, удваивающим сумму компенсации. Помимо этого, транспорт, на котором за деревьями приехали нарушители, могут конфисковать вместе со срубленными хвойными растениями.

Ранее в Красноярске резко вырос спрос на новогодний декор.