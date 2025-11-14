Сибиряков предупредили о конфискации автомобилей за срубленные елки

Сибиряков предупредили о конфискации автомобилей при незаконной заготовке новогодних елей. Об этом сообщает издание vse42.ru со ссылкой на министерство лесного косплекса и охотничьего хозяйства Кузбасса.
В Таштаголе (Кемеровская область) сотрудники лесничества совместно с правоохранителями провели рейд по охране хвойных насаждений. Нарушителей не выявили, однако власти предупредили о серьезных штрафах за незаконную рубку.
В министерстве отметили, что в ноябре-декабре ущерб от незаконной рубки лесных насаждений рассчитывают с повышенным коэффициентом, удваивающим сумму компенсации. Помимо этого, транспорт, на котором за деревьями приехали нарушители, могут конфисковать вместе со срубленными хвойными растениями.
Ранее в Красноярске резко вырос спрос на новогодний декор.