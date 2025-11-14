Власти выяснили, с чем у туристов ассоциируется Калининградская область

Калининградская область ассоциируется у туристов с природными достопримечательностями и историческим наследием. Об этом в своём телеграм-канале рассказал министр по культуре и туризму Александр Ермак.
Опрос прошёл на странице министра во «ВКонтакте». Первое место с большим отрывом заняло слово «море». Тройку лидеров разделили «янтарь» и «историческое наследие» (в разных интерпретациях).
Также Андрей Ермак привёл результаты профессионального блог-тура «Медиаразведка» от Tutu.ru. Туристы оценили свои общие впечатления от поездки в Калининградскую область на 10 из 10.
Все респонденты выразили желание вернуться в регион снова. Среди главных причин — аутентичность, Светлогорск, музей Тапиау, остров Канта и органный концерт, кулинария (килька и корюшка), природа, архитектура, развитая инфраструктура, история и пр.
Конечно, мы рады, что у нас 10 баллов из 10-ти возможных, значит, всё правильно делаем, но особенно интересны причины, по которым гости хотят к нам возвращаться.
Зеленоградск попал в топ-10 российских городов для трёхдневных поездок, а Калининград — где поезда в новогодние праздники будут забиты москвичами.