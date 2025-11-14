В Ростове на усиление защиты электросетей от БПЛА потратят более 42 млн

Компания «Россети» объявила тендер на оснащение объектов энергетической инфраструктуры Ростовской области средствами защиты от беспилотников. Общая сумма контракта составляет 42,8 миллиона рублей.
Победитель торгов выполнит работы по установке специального оборудования для нужд филиала, которое отвечает за магистральные электрические сети. До этого компания уже приобретала аналогичные системы для защиты высоковольтных подстанций в других регионах. Согласно условиям закупки, противодроновые комплексы предназначены для обнаружения и нейтрализации малых беспилотных летательных аппаратов.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше