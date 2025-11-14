В Казани зарегистрировано свыше тысячи электромобилей

Рост числа экологичных транспортных средств в Казани наблюдается в последние годы: в 2024 году в реестр было внесено 275 машин, в 2023-м — 288, в 2022-м — 124, а в 2021 году — 77. С 2015 по 2020 год в реестр попал 51 электромобиль.