В донском поселке Матвеев Курган открыли пункт проката вещей для младенцев

Родители могут бесплатно арендовать кроватки, пеленальные столы, коляски-трансформеры, прогулочные коляски и манежи.

Пункт проката предметов для новорожденных открыли в поселке Матвеев Курган Ростовской области при поддержке нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.

Теперь родители могут бесплатно арендовать необходимое оборудование для ухода за младенцами, включая кроватки, пеленальные столы, коляски-трансформеры, прогулочные коляски, манежи, стульчики для кормления, автомобильные кресла и другие полезные вещи. Услуга доступна молодым семьям, где возраст родителей не превышает 35 лет, одиноким родителям того же возраста, студентам дневных отделений вузов и колледжей, а также многодетным семьям.

Пункт находится в отделе социальной защиты населения администрации Матвеево-Курганского района. Узнать подробную информацию можно по телефону 8 (863−41)3−14−50.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.