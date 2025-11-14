В донском поселке Матвеев Курган открыли пункт проката вещей для младенцев

Теперь родители могут бесплатно арендовать необходимое оборудование для ухода за младенцами, включая кроватки, пеленальные столы, коляски-трансформеры, прогулочные коляски, манежи, стульчики для кормления, автомобильные кресла и другие полезные вещи. Услуга доступна молодым семьям, где возраст родителей не превышает 35 лет, одиноким родителям того же возраста, студентам дневных отделений вузов и колледжей, а также многодетным семьям.