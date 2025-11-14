В Рязанской области отремонтируют дорогу Яблонево — Ерлино — Чижово

Ремонт дороги, соединяющей села Яблонево, Ерлино и Чижово в Кораблинском округе Рязанской области, проведут в следующем году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог региона.
Специалисты обновят участок длиной 11,9 км. Там заменят асфальт, укрепят обочины и установят новые остановочные павильоны. Завершить работы планируют летом 2026 года.
Эта дорога важна для местных жителей. Она проходит через центральную улицу села Ерлино, рядом с которой расположены детский сад и фельдшерско-акушерский пункт, а также она ведет к пляжу на Дроковском пруду.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.