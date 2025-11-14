В Красноярске будут судить организатора подпольных казино и его сообщников

По данным надзорного ведомства, в июле 2022 года 35-летний Максим Черепанов организовал азартные игры в подвальных помещениях по улице Алексеева и Петра Подзолкова. К работе он привлек не менее 38 человек. Подпольные заведения действовали по всем признакам настоящего казино: в них были установлены игровые автоматы, оборудована система видеонаблюдения, а порядок обеспечивался персоналом.
Камеры позволяли контролировать работу крупье и оперативно «разруливать» спорные ситуации между игроками.
«Чтобы избежать внимания правоохранителей, организатор бизнеса тщательно соблюдал конспирацию. Информация о проведении игр распространялась через закрытые рассылки в мессенджерах. Попасть внутрь можно было только по приглашению или поручительству постоянных игроков», — рассказали в прокуратуре.
В октябре 2023 года деятельность преступной группы была пресечена. В ходе расследования четверо обвиняемых заключили досудебные соглашения о сотрудничестве с прокурором.
Прокурор утвердил 36 сообщникам обвинение в незаконной организации и проведении азартных игр вне игорной зоны (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ) и направил уголовные дела в Центральный и Советский районные суды Красноярска для рассмотрения по существу.
Государственный обвинитель огласил обвинение организатору, очередное судебное заседание запланировано на 20 ноября.
Двое соучастников уже осуждены к наказанию в виде условного лишения свободы на срок 1,5 и 2 года. Еще 2 проходят военную службу, а 1 находится в розыске.