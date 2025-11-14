В Красноярске будут судить организатора подпольных казино и его сообщников

По данным надзорного ведомства, в июле 2022 года 35-летний Максим Черепанов организовал азартные игры в подвальных помещениях по улице Алексеева и Петра Подзолкова. К работе он привлек не менее 38 человек. Подпольные заведения действовали по всем признакам настоящего казино: в них были установлены игровые автоматы, оборудована система видеонаблюдения, а порядок обеспечивался персоналом.