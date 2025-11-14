Санаторий в Воронежской области ускорил оформление отдыхающих

Оформление и первичный прием отдыхающих в санатории имени Горького Воронежской области ускорили на 54%. Таких результатов удалось достичь за счет участия в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном центре компетенций (РЦК).
«В ходе проекта мы стремились создать комфортную среду для отдыхающих и облегчить труд работников санатория, минимизировав производственные потери. Для работы над проектом по улучшению использовали инструменты бережливого производства: производственный анализ и картирование, 5С, методику решения проблем, стандартизированную работу», — рассказал директор РЦК Виталий Пантеровский.
Перед внедрением улучшений эксперты РЦК проанализировали работу сотрудников санатория. Выяснилось, что во время прибытия отдыхающих пакет их документов формируется слишком долго. Для решения этой проблемы были разработаны этапы бронирования, оформления и медицинской регистрации. При этом удалось максимально исключить личное присутствие клиента.
«Удалось снизить затрачиваемое время на 54,3% и повысить выработку на 3,89%. Пересечения потоков первичных и повторных клиентов на этапах оформления, медицинской регистрации и врачебного приема приводили к образованию очередей. Мероприятиями по улучшениям стали выделение отдельного кабинета для медицинской регистрации, разработка и внедрение сеток врачебного приема и проведения процедур», — поделился руководитель проекта РЦК Дмитрий Балашов.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.