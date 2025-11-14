Санаторий в Воронежской области ускорил оформление отдыхающих

Перед внедрением улучшений эксперты РЦК проанализировали работу сотрудников санатория. Выяснилось, что во время прибытия отдыхающих пакет их документов формируется слишком долго. Для решения этой проблемы были разработаны этапы бронирования, оформления и медицинской регистрации. При этом удалось максимально исключить личное присутствие клиента.