В Новосибирске представили робота-тренажёра для обучения медиков

Тренажёр выполнен в виде женского торса. Он имитирует дыхание, реагирует на действия студента и покрыт прочным силиконом, напоминающим кожу. На нём можно отрабатывать сердечно-лёгочную реанимацию, интубацию и действия при осложнениях вроде анафилактического шока или отёка языка.