В Новосибирске представили робота-тренажёра для обучения медиков

Российские инженеры показали на форуме «Золотая долина» в Новосибирском госуниверситете нового робота-симулятора для обучения оказанию медицинской помощи. Об этом сообщает ТАСС.
— Это робот-симулятор для взрослого пациента в женском торсе для расширенной реанимации, — рассказала руководитель проектов компании-разработчика «Эйдос» Татьяна Коржикова.
Тренажёр выполнен в виде женского торса. Он имитирует дыхание, реагирует на действия студента и покрыт прочным силиконом, напоминающим кожу. На нём можно отрабатывать сердечно-лёгочную реанимацию, интубацию и действия при осложнениях вроде анафилактического шока или отёка языка.
Разработчики уточнили, что женская версия такого робота не имеет аналогов в России и за рубежом. Локализация компонентов составляет 95%.