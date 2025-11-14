Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске представили робота-тренажёра для обучения медиков

Устройство имитирует дыхание и позволяет отрабатывать реанимацию.

Источник: Комсомольская правда

Российские инженеры показали на форуме «Золотая долина» в Новосибирском госуниверситете нового робота-симулятора для обучения оказанию медицинской помощи. Об этом сообщает ТАСС.

— Это робот-симулятор для взрослого пациента в женском торсе для расширенной реанимации, — рассказала руководитель проектов компании-разработчика «Эйдос» Татьяна Коржикова.

Тренажёр выполнен в виде женского торса. Он имитирует дыхание, реагирует на действия студента и покрыт прочным силиконом, напоминающим кожу. На нём можно отрабатывать сердечно-лёгочную реанимацию, интубацию и действия при осложнениях вроде анафилактического шока или отёка языка.

Разработчики уточнили, что женская версия такого робота не имеет аналогов в России и за рубежом. Локализация компонентов составляет 95%.