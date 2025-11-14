Ричмонд
Магнитная буря на Земле длилась более 40 часов

Согласно графику, непрерывные магнитные бури и слабые возмущения магнитосферы завершились около 21:00 мск 13 ноября.

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Магнитная буря, которая началась в ночь на 12 ноября на Земле, продлилась около 42 часов, следует из графика на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Согласно графику, непрерывные магнитные бури и слабые возмущения магнитосферы продолжались примерно 42 часа и завершились около 21:00 мск 13 ноября.

Ранее сообщалось, что 12 ноября около 03:00 мск на Земле началась очень сильная магнитная буря, вызванная приходом облака плазмы и почти достигшая высшего уровня. В пике, который наблюдался 12 ноября, геомагнитный индекс Kp достигал значений G4.3-G4.7, что ни разу не наблюдалось в 2025 году, но ожидавшийся высший уровень G5 в итоге достигнут не был.