В отряде «Ангел» после резонансных поисков подростка под Березино сказали, как ищут детей в Беларуси

В Беларуси с 8 ноября длились поиски пропавшего ребенка под Березино, участвовали МЧС, милиция, лесники, водолазы, подводные охотники, тысячи поисковиков, волонтеров и добровольцев. К сожалению, 13 ноября пропавший под Березино 14-летний Максим Зенькович был найден мертвым. После резонансного случая стало известно, как за последние годы изменились методы поиска пропавших детей в Беларуси, сообщила «Мiнская праўда».
Так, по словам поисковика отряда «Ангел» Дмитрия с позывным «Маэстро», координировавшего поиски пропавшего мальчика в Березинском районе, данная поисковая операция оказалась беспрецедентной, в ней были задействованы тысячи человек.
— Оказывали содействие практически все государственные структуры на уровне исполкомов, руководителей. У нас хорошая техника, что ускорило работу, увеличило площадь поисков, если говорить о беспилотниках. С их помощью точечно отрабатывали территорию, открытые участки, — поделился он.
Также в поисках принимали любители на эндуро-мотоциклах и квадроциклах, которые пробирались в труднодоступные районы. Также спецтехнику задействовали в снабжении, оперативной доставке аккумуляторов, еды и всего необходимого.
На данный момент в Беларуси самыми масштабными поисками пропавшего ребенка, в том числе на территории СНГ, является длившаяся 14-дней поисковая операция по розыску пропавшего в Беловежской пуще 10-летнего Максима Мархалюка в 2017 году. С тех пор изменилось методы взаимодействия поисковиков и правоохранителей.
— Мы многому научились в плане взаимодействия со структурами, внутренней работы, — отмечает поисковик.
И добавляет, что за прошедшие восемь лет стала лучше и разнообразнее материально-техническая база поисковых отрядов.
— Однако все равно мы ощущали острую необходимость как в подготовленных специалистах, которые могли бы взять на себя руководство группой людей и закрыть квадрат поисков — так и в техническом оснащении, — констатировал он.
Ранее поисковики также рассказывали о резонансных случаях пропажи детей в Беларуси.