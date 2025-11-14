Участниками экоакций в Новосибирской области стали 13,5 тысячи человек

Экологические акции в Новосибирской области проходили на протяжении года при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Всего в мероприятиях приняли участие 13,5 тыс. человек, сообщили в администрации губернатора и правительства региона.
Жители ходили на субботники и очищали берега водоемов от мусора. Также они высаживали деревья.
«Важной задачей нацпроекта является обеспечение баланса между выбытием и воспроизводством лесов. В этом году лесовосстановительные мероприятия в регионе выполнены на площади 4 375,3 гектара, что составляет 120% от планового показателя и на 14% больше, чем в 2024 году. Основной объем работ пришелся на естественное лесовосстановление — 3 603,8 гектара — это 127% от плана. Искусственное лесовосстановление проведено на площади 771,3 гектара, при этом было высажено более 4 миллионов сеянцев сосны, ели и кедра», — сказал замминистра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Иван Белозеров.
Для восполнения лесов в регионе функционирует 19 питомников. В 2025 году в них вырастили 6,4 млн штук стандартного посадочного материала, что на 14% больше, чем в прошлом году. Доля сеянцев с закрытой корневой системой, которые лучше приживаются, составила 40% при плане в 30%.
Особое внимание уделяется развитию лесного семеноводства. Уже заготовили 879,7 кг семян лесных растений, что также превышает плановые показатели.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.