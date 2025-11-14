Участниками экоакций в Новосибирской области стали 13,5 тысячи человек

«Важной задачей нацпроекта является обеспечение баланса между выбытием и воспроизводством лесов. В этом году лесовосстановительные мероприятия в регионе выполнены на площади 4 375,3 гектара, что составляет 120% от планового показателя и на 14% больше, чем в 2024 году. Основной объем работ пришелся на естественное лесовосстановление — 3 603,8 гектара — это 127% от плана. Искусственное лесовосстановление проведено на площади 771,3 гектара, при этом было высажено более 4 миллионов сеянцев сосны, ели и кедра», — сказал замминистра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Иван Белозеров.