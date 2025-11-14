Стоимость топлива увеличилась еще на 1,5 рубля на АЗС в Иркутске

IrkutskMedia, 14 ноября. В Иркутске снова подорожало топливо на некоторых заправках города. Увеличение цен на нефтепродукты составило от 20 копеек до 1,5 рубля по сравнению со стоимостью, которая была установлена на прошлой неделе, 6 ноября.
Так, на заправочных станциях «Роснефти» на 50 копеек подорожало дизельное топливо и стоит теперь 78,9 рубля. На станциях «БРК» жителю Иркутска придётся заплатить 79,9 рубля за литр дизеля. Увеличение составило 1,5 рубля. У «Омни» это горючее стало дороже на 1 рубль и обойдётся автомобилистам 79,85 рубля за литр. На станциях «КрайсНефти» летний дизель стоит 77,9 рубля, а зимний — 82,1 рубля.
Стоимость популярных марок бензина также увеличивается. На заправках «Роснефти» АИ-92 подорожал на 20 копеек и теперь его цена составляет 61,03 рубля. На заправках «БРК» и «КрайсНефти» стоимость этого бензина по сравнению с прошлой неделей не изменилась и остаётся 66,98 рубля. На станциях «Омни» цена за литр АИ-92 равняется 69,9 рубля.
На 20 копеек выросла цена за литр АИ-95 на АЗС «Роснефти» и составляет теперь 64,5 рубля. По сравнению с прошлой неделей стоимость этого горючего не изменилась на станциях АЗС «БРК» и «КрайсНефть» и равняется 71,6 рубля. У «Омни» стоимость АИ-95 также осталась 75,5 рубля за литр.
Литр АИ-100 на станциях «Роснефти» и «БРК» подорожал на 50 копеек и будет стоить теперь 87,6 рубля. На станциях «Омни» цена за литр АИ-100 осталась прежней и составляет 93,1 рубля.
Литр АИ-98 на АЗС «КрайсНефти» стоит 92,6 рубля. Цена не изменилась по сравнению с прошлой неделей.
Ранее агентство сообщало, что топливный кризис, обрушившийся на Россию, коснулся населенных пунктов Иркутской области. Бодайбинский район первым столкнулся с нехваткой бензина в регионе. Об ограничениях продажи топлива сообщалось в начале октября. Затем похожая ситуация образовалась в Киренском районе. Там сначала на один автомобиль отпускали не более 20 литров топлива, затем не более 30. На станциях образовывались километровые очереди из автомобилистов. 22 октября мэр Киренского района рассказал корр. агентства, что цены на бензин «взлетели» очень высоко — АИ-92 продают по 95 рублей за литр, а АИ-95 — по 100 рублей за литр. Такая стоимость понизила ажиотаж среди автолюбителей, и очереди перестали скапливаться.
Напомним, что с 21 октября сеть АЗС «БРК» ограничила продажу бензина — не более 20 литров в одни руки на всех автозаправках сети в Приангарье, Бурятии и Забайкалье. Кроме того, по состоянию на 29 октября уже месяц нет бензина в части территории Черемховского района — топливо всех марок за исключением дизеля невозможно приобрести на АЗС вблизи села Голуметь и других небольших населенных пунктов.
Мэр Бодайбо и района Евгений Юмашев в конце октября заявил, что ограничения на продажу бензина на АЗС в Бодайбинском районе ввели из-за возросшего спроса на топливо, который возник на фоне сообщений в СМИ. Глава муниципалитета отметил, что меры были призваны исключить массовую скупку топлива и образование необоснованных запасов.
Ранее в правительстве РФ заявили, что на фоне проблем топливного рынка планируют начать закупать нефтепродукты из Китая, Южной Кореи и Сингапура. Кроме того, в связи с резким ростом цен на бензин депутаты Госдумы направили обращение в ФАС, где попросили проверить поставщиков топлива. Парламентарии отметили, что в последнюю неделю (с 30 сентября по 6 октября) цены на бензин в стране выросли в два раза быстрее официальной инфляции. По мнению чиновников, такое стремительное повышение стоимости бензина вызывает массу вопросов с учетом того, что на топливном рынке — «естественная монополия».