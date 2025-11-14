В Красноярский край прибудет еще десять беспилотников. В региональном правительстве рассказали, что до конца 2025 года БПЛА закупят краевые ведомства и организации — служба по государственной охране объектов культурного наследия, минэкологии, служба Стройнадзора, Центр информационных технологий.
Летательные аппараты будут следить за состоянием объектов культурного наследия, водных объектов, участками недр, размещением мусора, стройплощадками.
Развитие отрасли БАС в регионе — это одна из главных задач нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». У края уже есть успешный опыт использования БПЛА в лесном хозяйстве, задействовано 77 аппаратов. Кроме этого, для основных экономических секторов, социальной сферы и иных государственных нужд приобретен еще 21 беспилотник самолетного класса.