В Красноярске от «Высотной» построили 500 метров нового тоннеля метро

Напомним, работы в Октябрьском районе стартовали в августе 2025 года. Законсервированный тоннель, который был построен еще в 90-х, находится параллельно новому и включен в проект. В правом перегонном тоннеле идет подготовка к его продлению. Строителям предстоит пройти еще 300 метров. На данный момент в левом перегонном тоннеле прошли более 500 метров. Идем с небольшим опережением графика.