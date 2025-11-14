В Красноярске от «Высотной» построили 500 метров нового тоннеля метро

За три месяца метростроители в Красноярске смонтировали 407 из 1 887 колец сборной железобетонной обделки и прошли важную отметку в 500 метров при строительстве нового тоннеля будущего метро от станции «Высотная» до остановки «Улица Копылова». На объекте работают китайские метростроители из «16-го управления СиАрСиСи» — субподрядчика ГК «Моспроект-3». Они же занимаются обслуживанием работы щита.
Первые месяцы работы в Красноярске показали, что ничем принципиально работы в красноярских грунтах не отличаются и не вызывают каких-либо особых трудностей. Хотя любая тоннелепроходка — это в любом случае очень сложная и точная работа, — отметил заместитель гендиректора ООО «16-е управление СиАрСиСи» Лю Сяолэй.
Проходку в непростых гидрогеологических условиях осуществляет тоннелепроходческий комплекс «Евгения». Щит работает в грунтах из глины закрытым способом. Строительством тоннеля занимаются на глубине от 10 до 49 метров. По словам строителей, на первоначальном этапе возникли сложности из-за минимального расстояния проходки с городскими коммуникациями. Но их удалось решить.
На первоначальном этапе, при проходке 50 метров до первого остановочного пункта, были некоторые сложности. Мы проходили под действующими городскими коммуникациями: теплотрассы, канализация, водопровод, сети связи, водосток. Был момент, когда от свода щита до трубы канализации расстояние составляло 39 сантиметров. Перед началом проходки этого участка был привлечен научно-исследовательский институт Тоннельной Ассоциации России, был разработан регламент по проходке.
Проходка велась аккуратно, медленно, без остановки и без перекладки в коммуникации. Это единственный неприятный момент, которые мы прошли. В целом комплекс себя чувствует хорошо. Проходка ведется по восемь колец в сутки при круглосуточной двухсменной работе, — рассказал главный инженер «16-го управления СиАрСиСи» Сергей Антонюк.
Напомним, работы в Октябрьском районе стартовали в августе 2025 года. Законсервированный тоннель, который был построен еще в 90-х, находится параллельно новому и включен в проект. В правом перегонном тоннеле идет подготовка к его продлению. Строителям предстоит пройти еще 300 метров. На данный момент в левом перегонном тоннеле прошли более 500 метров. Идем с небольшим опережением графика.
В правом перегонном тоннеле сейчас проводятся подготовительные работы к дальнейшей проходке. Проходка в правом перегонном тоннеле будет завершаться горным способом, то есть открытым. Остаток — 300 метров. Будут проходить отбойные молотки и специальные машины, — сообщил Михаил Переверзев, руководитель строительства.