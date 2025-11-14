Звезды британского блюза веcной 2026-го приедут в Алматы

Что нужно знать о блюзе.
История блюза — это история преодоления. Блюз родился на рубеже
В начале ХХ века музыка потомков рабов постепенно оформилась в самостоятельное направление. Первые записи блюза появились в начале XX века — одной из них стала песня Dallas Blues (1912). В 1930−40-х годах, когда афроамериканцы начали массово переезжать в города вроде Чикаго, блюз перешел «на электричество»: появились гитары, усилители, новый драйв и настроение большого города.
Именно из блюза выросли джаз, рок-н-ролл, ритм-н-блюз и соул — жанры, определившие звучание XX века. Сегодня блюз живет не только как музыкальный стиль, но и как настроение — в нем немного грусти, немного свободы и очень много души.
Почему британский блюз стал так популярен среди ценителей жанра.
Британский блюз родился на стыке американского духа противостояния и британской жажды перемен. В шестидесятые годы молодые музыканты Лондона открыли для себя голоса чикагских мастеров — Muddy Waters, B.B. King, Howlin" Wolf — и переплавили их творчество в страсть, энергию, экспрессию и новое звучание. Так появился британский блюз — более громкий, дерзкий, пропитанный электричеством и жаждой свободы. Он стал основой рок-революции, подарив миру The Rolling Stones, Led Zeppelin и Эрика Клэптона, а позже — вдохновением для тех, кто решил перенести этот огонь через тысячи километров и представить миру.
Что известно об организаторе фестиваля блюза в Алматы.
За организацией первых настолько крупных блюзовых фестивалей в Казахстане стоит Борис Литвинцев, известный в музыкальных кругах как Boris «The Blade». Он — продюсер, промоутер и настоящий энтузиаст блюза, посвятивший свою жизнь тому, чтобы оживить британский блюз на российской сцене еще в начале 2000-х. Его называют «Послом британского блюза» — и это не преувеличение.
Борис Литвинцев.
Выросший в Советском Союзе, где западная музыка была под запретом, Борис с детства мечтал о Лондоне и The Beatles, слушал рок-н-ролл и с семи лет был ярым поклонником британской музыки. Старшеклассником и студентом он тайно обменивался пластинками и записями с такими же энтузиастами. Тогда, подобная деятельность, мягко говоря, не поощрялась. Позже, получив инженерное и архитектурное образование, он реализовывал себя в профессии, оставив музыку как хобби. Спустя годы, по личным мотивам, он оставил прежние занятия и решил посвятить себя музыке, открыв в России новую страницу истории блюза.
«Когда речь заходит о блюзе, не слишком искушенные люди представляют себе нечто грустное, печальное, унылое, депрессивное — you name it! Более продвинутые вспомнят расхожую поговорку: “блюз — это когда хорошему человеку плохо”. Но ни те, ни другие, как правило, не подозревают, что блюз — это музыка искренняя, настоящая, дышащая жизнью. Музыка драйвовая, задорная и заводная. И даже если это медленный, мрачный блюз — он скорее не угнетает, а воодушевляет, дарит надежду, мотивирует на преодоление. Блюз — корневая музыка, зашитая в человеческий ДНК, и она находит путь к сердцу каждого человека. Исключений не бывает», — рассказывает Борис Литвинцев.
Главным проектом Литвинцева стал международный фестиваль British Blues Invasion, который объединил десятки британских и российских музыкантов. Без спонсоров, на собственном энтузиазме, он привозил в Россию звезд блюзовой сцены, номинантов и обладателей престижных премий — Marcus Bonfanti, Todd Sharpville, Eddie Martin, Bex Marshall, Giles Robson, Big Joe Louis и многих других.
«Артисты фестиваля British Blues Invasion — резиденты знаменитых и престижных лондонских джазовых и блюзовых клубов Ronnie Scott’s, 100 на Оксфорд-стрит, Ain’t Nothing But… и участники престижных блюзовых фестивалей, например London Blues Fest в Королевском Альберт-холле — где я, собственно, и познакомился со многими из них в начале 2000-х. Дух этих фестивальных выступлений я всегда хотел воссоздать на клубных и филармонических сценах в России, а теперь и в Казахстане», — отмечает Литвинцев.
В рамках фестиваля концерты проходили не только в Москве, но и в самых отдаленных уголках страны — от Санкт-Петербурга, Архангельска и Мордовии до Поволжья, Урала и Сибири, где британские музыканты блистали на филармонических и клубных сценах, а некоторым даже довелось выступать в тюрьмах строгого режима. И везде исполнителей встречали с восторгом и трепетом.
Сам Литвинцев отмечает, что блюз для него — не бизнес, а скорее приключение. И даже больше — это судьба. Он всегда видел свою миссию в том, чтобы подарить публике возможность услышать живую, честную музыку, почувствовать атмосферу, которая сильно его поменяла. Сотрудничавшие с ним музыканты, знаю Литвинцева как надежного и увлеченного человека, который объединяет сцены, людей и страны.
Его проекту посвящали материалы The Moscow Times, «Известия» и «Музыкальная Жизнь», британский журнал Blues in Britain дважды публиковал о нем большие статьи, а его авторские материалы выходили в Rolling Stone и Blues Matters!. Теперь имя Бориса Литвинцева прочно ассоциируется с британским блюзом.
С 2022 года Литвинцев живет и работает в Казахстане и даже без поддержки крупных спонсоров продолжает продвигать живое исполнение. Три года подряд британские исполнители, ставшие для него не только вдохновителями, но и друзьями, выступали на сцене алматинского «Музкафе» — и все концерты проходили с аншлагом.
Сейчас Литвинцев мечтает вывести фестиваль на новый уровень, чтобы еще больше казахстанцев узнали о музыке, которая дарит самые яркие эмоции, а также ощущение единения и счастья.
