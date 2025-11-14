Звезды британского блюза веcной 2026-го приедут в Алматы

«Когда речь заходит о блюзе, не слишком искушенные люди представляют себе нечто грустное, печальное, унылое, депрессивное — you name it! Более продвинутые вспомнят расхожую поговорку: “блюз — это когда хорошему человеку плохо”. Но ни те, ни другие, как правило, не подозревают, что блюз — это музыка искренняя, настоящая, дышащая жизнью. Музыка драйвовая, задорная и заводная. И даже если это медленный, мрачный блюз — он скорее не угнетает, а воодушевляет, дарит надежду, мотивирует на преодоление. Блюз — корневая музыка, зашитая в человеческий ДНК, и она находит путь к сердцу каждого человека. Исключений не бывает», — рассказывает Борис Литвинцев.