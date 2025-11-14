Ричмонд
Самарский музей познакомит посетителей с мифологией народов Поволжья

Экспозиция познакомит с мифологией русских, мордвы, татар и других народов.

Источник: Музей Алабина

20 ноября, в 18.30, музей им. Алабина приглашает на открытие выставки «Сущности. Мифология самарских народов» (6+).

Экспозиция познакомит с традиционной мифологией народов Поволжья, которые наиболее многочисленно представлены в Самарском крае -русские, мордва, чуваши, татары. У всех был свой, особый взгляд на мир. Мордва и чуваши долгое время сохраняли языческие традиции. Переход к христианству был длительным процессом. Вплоть до конца ХХ века православные традиции органично сочетались с дохристианскими верованиями. Татары довольно рано приняли ислам, однако народные воззрения частично продолжали бытовать.

На этой выставке вы узнаете, какие духи населяли дома, леса и водоемы у русских, татар, чувашей и мордвы, кто является повелительницей Волги, как задабривали духов после захода солнца и чем мордовская хозяйка леса Вирь-ава схожа с Бабой Ягой.

Эта выставка — напоминание о том, что наши предки жили не в монологе, а в диалоге с миром. Они не покоряли природу, а договаривались с ней, наделяя её душой. И, быть может, их мудрость — умение видеть и слышать незримое, нужна нам сегодня больше, чем когда-либо. Чтобы помнить — мир всё так же полон чудес, нужно лишь научиться снова их видеть.

Над выставкой работала творческая группа студентов 3 курса факультета Архитектуры и дизайна кафедры Инновационного проектирования СамГТУ под кураторством дизайнера, архитектора и иллюстратора Яны Клинк. Арт-объекты подготовлены самарским художником Олегом Ефимушкиным.