Самарский музей познакомит посетителей с мифологией народов Поволжья

Эта выставка — напоминание о том, что наши предки жили не в монологе, а в диалоге с миром. Они не покоряли природу, а договаривались с ней, наделяя её душой. И, быть может, их мудрость — умение видеть и слышать незримое, нужна нам сегодня больше, чем когда-либо. Чтобы помнить — мир всё так же полон чудес, нужно лишь научиться снова их видеть.