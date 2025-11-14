Участники СВО могут получить до 650 тысяч рублей на открытие своего дела

Теперь поддержка варьируется от 470 до 650 тысяч рублей. Эти средства предоставляются в рамках государственной программы Красноярского края «Содействие занятости населения».
Краевая служба занятости предоставляет меру поддержки по содействию началу осуществления предпринимательской деятельности. Она включает консультации по предпринимательству, обучение, помощь в подготовке бизнес-плана. При успешной защите проекта на комиссии граждане получают финансовую помощь от 235 до 325 тысяч рублей.
Для участников специальной военной операции финансовая поддержка увеличена начиная с текущего года. Так, 30-летний участник СВО из села Тюхтет Боготольского муниципального округа получил 470 тысяч рублей на открытие автосервиса. На эти средства он планирует арендовать помещение, закупить оборудование и расходные материалы.
В 2025 году благодаря поддержке службы занятости свое дело начали 247 жителей края, включая участников спецоперации. Граждане организовали бизнес в сферах, в которых ранее работали, либо прошли профессиональную подготовку.
«Сегодня действует целый комплекс инструментов по интеграции участников СВО в экономические процессы. В наших центрах занятости граждане могут получить полный пакет информационной и консультационной поддержки, обеспечено персональное сопровождение, чтобы помочь человеку в короткий срок найти место работы или организовать свое дело. Увеличение объема финансовой помощи при организации бизнеса обеспечит дополнительную поддержку ветеранам спецоперации на старте предпринимательского пути, снизит затраты на приобретение необходимых ресурсов», — отметил руководитель агентства труда и занятости населения Красноярского края Виктор Новиков.
Дополнительную информацию о мере поддержки можно найти на Интерактивном портале агентства труда и занятости населения Красноярского края или на Краевом портале поддержки участников СВО и членов их семей «Vаша Zанятость», созданном в рамках федерального проекта «Государство для людей». Инициатива поддержана Губернатором края Михаилом Котюковым.
Отметим, всего в 2025 году свыше 26 тысяч жителей края трудоустроены при содействии службы занятости, в том числе рабочие места обрели 1,8 тысячи ветеранов спецоперации.
С начала года 10,9 тысячи работодателей разместили 150 тысяч предложений работы. Сегодня для соискателей доступны 37,5 тысячи вакансий. Многие ориентированы на специалистов обрабатывающей промышленности, строительства, сельского и лесного хозяйства.