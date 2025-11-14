Участники СВО могут получить до 650 тысяч рублей на открытие своего дела

«Сегодня действует целый комплекс инструментов по интеграции участников СВО в экономические процессы. В наших центрах занятости граждане могут получить полный пакет информационной и консультационной поддержки, обеспечено персональное сопровождение, чтобы помочь человеку в короткий срок найти место работы или организовать свое дело. Увеличение объема финансовой помощи при организации бизнеса обеспечит дополнительную поддержку ветеранам спецоперации на старте предпринимательского пути, снизит затраты на приобретение необходимых ресурсов», — отметил руководитель агентства труда и занятости населения Красноярского края Виктор Новиков.