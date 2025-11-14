Ричмонд
Авто подняли на крышу в Шымкенте

В Шымкенте водитель поднял авто на крышу 12-этажки и устроил дрифт ради хайпа — сообщает El.kz со ссылкой на ДП города.

Источник: EL.kz

В Шымкенте полиция задержала молодого водителя, который ради эффектного ролика решил выполнить опасный трюк: при помощи башенного крана он поднял свой автомобиль на крышу 12-этажного дома и начал дрифтовать на высоте около 40 метров.

По данным ДП Шымкента, нарушитель выполнял рискованные манёвры на крыше новостройки, сознательно подвергая опасности не только себя, но и людей вокруг. Видео экстремального дрифта быстро распространилось в социальных сетях, после чего полицейские установили личность водителя и задержали его.

В отношении нарушителя составлены административные протоколы за грубые нарушения ПДД и правил общественной безопасности. Автомобиль отправлен на штрафную стоянку.

В полиции подчёркивают, что погоня за лайками и просмотрами превращается в прямую угрозу жизни: подобные трюки могут привести к трагическим последствиям.

Это уже не первый случай опасных манёвров на дорогах и вне их. Ранее в Акмолинской области наказали 21-летнего водителя, который устроил дрифт на заснеженной трассе в центре Макинска, выезжал на встречную полосу и создавал аварийные ситуации.

В прошлом году пять суток ареста получил алматинец за дрифт.