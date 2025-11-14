Авто подняли на крышу в Шымкенте

В Шымкенте полиция задержала молодого водителя, который ради эффектного ролика решил выполнить опасный трюк: при помощи башенного крана он поднял свой автомобиль на крышу 12-этажного дома и начал дрифтовать на высоте около 40 метров.
По данным ДП Шымкента, нарушитель выполнял рискованные манёвры на крыше новостройки, сознательно подвергая опасности не только себя, но и людей вокруг. Видео экстремального дрифта быстро распространилось в социальных сетях, после чего полицейские установили личность водителя и задержали его.
В отношении нарушителя составлены административные протоколы за грубые нарушения ПДД и правил общественной безопасности. Автомобиль отправлен на штрафную стоянку.
В полиции подчёркивают, что погоня за лайками и просмотрами превращается в прямую угрозу жизни: подобные трюки могут привести к трагическим последствиям.
Это уже не первый случай опасных манёвров на дорогах и вне их. Ранее в Акмолинской области наказали 21-летнего водителя, который устроил дрифт на заснеженной трассе в центре Макинска, выезжал на встречную полосу и создавал аварийные ситуации.
В прошлом году пять суток ареста получил алматинец за дрифт.