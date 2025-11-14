Ричмонд
Повышение цен в Молдове, закрытие предприятий, тотальное банкротство: Правительство ПАС отказывается от ГОСТ

Как скажется внезапный отказ от системы ГОСТ на экономике страны.

Источник: Комсомольская правда

Молдова отказывается от ГОСТ — это грозит экономическим шоком.

С 1 января 2026 года Молдова окончательно перейдёт на европейские стандарты EN, полностью отказавшись от действующей десятилетиями системы ГОСТ. Об этом заявила бывший министр экономики Дойна Нистор.

А вот о чём она не сказала, так это о последствиях:

• предприятиям потребуются дорогостоящие обновления и новая сертификация;

• экспорт в страны СНГ может резко сократиться из-за отсутствия ГОСТ-стандартов;

• часть производств рискует закрыться;

• ожидается повышение цен.

