Новую систему оповещения протестируют в Краснодаре 18 и 25 ноября

В ноябре в Краснодаре дважды проверят работу новой системы оповещения. Тестирование электросирен состоится 18 и 25 ноября. Проверки пройдет в 11 часов дня, предупредили в городской ЕДДС.
В указанные дни будет произведено частичное включение новых электросирен, установленных в текущем году в различных районах города. Цель мероприятий — оценить работоспособность и готовность оборудования к возможному использованию.
Отмечается, что данные включения сирен являются плановой проверкой, и никаких экстренных действий от населения не требуется. Звук сирен может быть слышен в разных частях Краснодара.
Власти просят горожан сохранять спокойствие и не поддаваться панике, а также призывают поделиться этой информацией с соседями, пожилыми родственниками и друзьями, чтобы все были осведомлены о предстоящих плановых мероприятиях и не беспокоились при звуке сирен.