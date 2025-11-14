Ричмонд
Новую систему оповещения протестируют в Краснодаре 18 и 25 ноября

В Краснодаре дважды проверят новую систему оповещения в ноябре.

Источник: Комсомольская правда

В ноябре в Краснодаре дважды проверят работу новой системы оповещения. Тестирование электросирен состоится 18 и 25 ноября. Проверки пройдет в 11 часов дня, предупредили в городской ЕДДС.

В указанные дни будет произведено частичное включение новых электросирен, установленных в текущем году в различных районах города. Цель мероприятий — оценить работоспособность и готовность оборудования к возможному использованию.

Отмечается, что данные включения сирен являются плановой проверкой, и никаких экстренных действий от населения не требуется. Звук сирен может быть слышен в разных частях Краснодара.

Власти просят горожан сохранять спокойствие и не поддаваться панике, а также призывают поделиться этой информацией с соседями, пожилыми родственниками и друзьями, чтобы все были осведомлены о предстоящих плановых мероприятиях и не беспокоились при звуке сирен.

