Новую систему оповещения протестируют в Краснодаре 18 и 25 ноября

Власти просят горожан сохранять спокойствие и не поддаваться панике, а также призывают поделиться этой информацией с соседями, пожилыми родственниками и друзьями, чтобы все были осведомлены о предстоящих плановых мероприятиях и не беспокоились при звуке сирен.