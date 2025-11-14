Ричмонд
Лукашенко собрал совещание, где обсудят строительство второй АЭС в Беларуси

Лукашенко проведет совещание по АЭС в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание, где обсудят строительство второй АЭС, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Так, 14 ноября белорусский лидер проведет совещание по развитию атомной энергетики в стране. Сообщается, что будут обсуждаться итоги работы Белорусской АЭС за прошедшие пять лет. Также в повестку совещания включены меры дальнейшего увеличения энергопотребления в республике.

И еще Лукашенко обсудит строительство второй АЭС в Беларуси или третьего энергоблока действующей станции в рамках стратегии по расширению атомной энергетики.

Напомним, ранее Лукашенко сказал Путину, что новая АЭС на востоке Беларуси может обеспечить электроэнергией новые регионы России.

Тем временем новое подчиненное правительству агентство появилось в Беларуси.

А Миниформации Беларуси прокомментировало новые правила YouTube.

