Лукашенко собрал совещание, где обсудят строительство второй АЭС в Беларуси

Так, 14 ноября белорусский лидер проведет совещание по развитию атомной энергетики в стране. Сообщается, что будут обсуждаться итоги работы Белорусской АЭС за прошедшие пять лет. Также в повестку совещания включены меры дальнейшего увеличения энергопотребления в республике.